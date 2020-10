LIVE I Oud-speler van Hoek doet Goes nog meer pijn

‘Routinier’ Remon de Vlieger ziet eindelijk discipline bij Goes

6 oktober GOES - Volgens middenvelder Remon de Vlieger is er ‘nog geen man overboord’ bij Goes na vier nederlagen in de derde divisie. Dinsdagavond wacht de ontmoeting in de tweede voorronde van de KNVB beker met competitiegenoot Odin’59.