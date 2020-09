LIVE I Hoek mikt in eerste thuisduel op driepunter

Gevaert kijkt niet naar de statistie­ken van Hoek

11 september HOEK - Het late gelijkspel bij VVSB (1-1) was vorige week een bittere pil voor Hoek, dat de competitie in de derde divisie graag met een overwinning was begonnen. Heeft Lieven Gevaert nog lang bij het duel stilgestaan? Nee, zegt de trainer van Hoek. ,,Want dat heeft geen zin’’, aldus Gevaert. ,,Je moet geen energie steken in zaken waar je niets meer aan kunt veranderen. Dat heb ik tegen de spelers ook gezegd.’’