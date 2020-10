LIVE I Hoek jaagt op eerherstel bij Sportlust’46

Livestream maakt de tongen los na derby tussen Biervliet en IJzendijke

5 oktober BIERVLIET - Het publiek kon vanwege de verscherpte coronamaatregelen de derby tussen Biervliet en IJzendijke niet bijwonen. Maar het duel in de vierde klasse A, dat onbeslist (1-1) eindigde, was voor de supporters wel te volgen via de livestream. Ze zagen een vrij tamme wedstrijd, waarbij de 22 spelers veel respect voor elkaar toonden.