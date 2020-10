LIVE I Goes moet in tweede helft op jacht naar gelijkmaker: 0-1

VIERDE KLASSE A Biervliet kent primeur van livestream, Hoofdplaat nieuwe koploper

4 oktober VLISSINGEN - Ondanks de afwezigheid van publiek toonden de meeste ploegen in de vierde klasse A zich zondag net zo trefzeker. Zo vielen er zowel bij Hoofdplaat-SDO’63 (6-3) als Sluis-Hulsterloo (4-5) maar liefst negen doelpunten. Ook Graauw-Corn Boys was met een 7-0-eindstand doelpuntrijk te noemen. Vogelwaarde en Koewacht hielden elkaar met 2-2 in evenwicht. De minste treffers vielen bij Biervliet-IJzendijke (1-1), een wedstrijd die via een livestream door een kleine honderd toeschouwers werd bekeken. Hoofdplaat gaat, mede door de afgelaste duels Hontenisse-Oostburg en Breskens-RIA W, nu alleen aan de leiding met de maximale score van negen uit drie.