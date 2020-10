LIVE I Goes jaagt op eerherstel bij Sparta Nijkerk

Als bij Spui de keeper ziek is, neemt zijn vader het zonder problemen over

28 september NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Bij vierdeklasser Spui is het in het prille seizoen al vaak stuivertje wisselen in doel. Vaste doelman Roy Overbeeke stopte ermee en zijn plek onder de lat werd ingenomen door de twintigjarige Ricardo Dobbelaere. Hij keepte vorige week de eerste competitiewedstrijd, maar werd ziek. Afgelopen zaterdag lag hij in bed en werd de plek in het doel overgenomen door zijn vader, de 49-jarige Marty. Met de routinier onder de lat boekte Spui een 1-2-overwinning bij Nieuwland.