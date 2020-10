LIVE I Goes in de slag om duel met profs van Volendam

Definitief einde verhaal voor club van vader en zoon De Nooijer

1 oktober ROESELARE - Voetbalclub KSV Roeselare houdt definitief op te bestaan. De Belgische voetbalclub vroeg half september het faillissement aan, maar in de afgelopen weken was er lange tijd nog hoop op een doorstart. Omdat een Franse investeerder woensdag alsnog afhaakte, is het over en sluiten voor de club waar Dennis de Nooijer sinds deze zomer assistent-trainer was.