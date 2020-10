LIVE I Fransberg schiet Ajax weer naast Hoek

Papa Luime zit op een roze wolk

28 september HULST - Niek Luime ontving zaterdag talloze gelukwensen, nadat hij voor het eerst vader was geworden. Zondag was het opnieuw feest voor papa Luime. De spits van HVV’24 had met een hattrick in ruim een half uur een belangrijk aandeel in de 4-0-zege van de Hulster formatie op Philippine.