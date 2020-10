LIVE I Constansia lijkt Hoek in veilige haven te schieten

Zeeuwse sportclubs omarmen li­vestreams: ‘Onze twaalfde man kijkt thuis mee’

7 oktober KRABBENDIJKE - Als paddenstoelen schieten de livestreams uit de grond. Voetbalclub Goes zorgde dinsdagavond in het bekerduel met Odin’59 zelfs voor een livestream met commentaar. Geen publiek maakt de Zeeuwse sportclubs creatief. Vooral voetbal- en korfbalclubs zenden de wedstrijden van hun eerste team live uit op YouTube of Facebook.