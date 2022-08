LIVE | Hoek zoekt in Katwijk naar eerste punten

Hoek snakt naar het begin van de competitie: ‘Iedere sporter speelt graag voor iets’

HOEK - Met een mengeling van vertrouwen en gezonde spanning begint Hoek aan een nieuw verhaal in de derde divisie. De ploeg gaat zaterdag op bezoek bij FC Rijnvogels in Katwijk. ,,We snakken naar het begin van de competitie’’, stelt trainer Björn De Neve.

19 augustus