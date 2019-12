LIVE Hoek wil punten tegen Stedoco in eigen huis houden

Vaantjes

8:00 Wie in het stadion van FC Dordrecht vanaf het veld de catacomben inloopt en eenmaal binnen de eerste deur rechts neemt, komt in een andere wereld terecht. Het schuine plafond is de onderkant van de hoofdtribune, daaronder liggen stapels met kleding. Het middelpunt van de sterk verouderde ruimte is een ronde tafel met een paar stoelen, aan de balken hangen tientallen vaantjes van clubs. En eentje van de nationale ploeg van Indonesië.