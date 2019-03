LIVE Hoek wil DVS-kater wegspoelen

Jaimy van Bloppoel is na hardnekki­ge oogproble­men terug op het veld

6:30 KAPELLE Het is soms alsof hij in een lachspiegel kijkt. Kapelle-trainer Jaimy van Bloppoel (43) herstelt van een ingreep aan zijn netvlies. Het gaat de goede kant op, heel langzaam. Maar helemaal goed wordt het nooit meer. Het zicht in zijn rechteroog bedraagt op dit moment zo’n 20 procent. Het is zelfs nog slechter geweest. ,,Mijn goede oog neemt het over.’’