LIVE: Hoek treft FC Lisse in KNVB-bekertoernooi

Kunnen Hoek en huurling De Backer tegen Lisse het tij keren?

10:00 HOEK - Dat de bekerwedstrijd tegen FC Lisse leeft in Hoek, blijkt onder meer uit de twee bussen die woensdag gevuld met sponsors en supporters richting de club in de Bollenstreek rijden. Veel inzittenden zullen zich afvragen of de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser zich kan oprichten, na twee pijnlijke nederlagen op rij. De kans is aanwezig dat trainer Jannes Tant weer een beroep kan doen op Stef de Backer. Toeval of niet: nadat de Belgische verdediger geblesseerd raakte, ging Hoek twee keer onderuit.