LIVE | Hoek tapt na drinkpauze uit een ander vaatje

Goes-verdediger Jelle Klap: Balen en wennen

8:00 GOES - De 3-2-zege vorige week tegen Dovo voelde extra lekker voor Jelle Klap (23). De verdediger van Goes merkt dat de derdedivisionist zoekende is. Het elftal heeft het 4-4-2-systeem nog niet volledig onder de knie. ,,Elke week gaat het beter’’, stelt hij hoopvol.