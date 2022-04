LIVE | Hoek speelt kop-staartbotsing tegen Dovo

LIVEHOEK - De volgende etappe voor Hoek in de jacht op een prijs in de derde divisie. Om 14.30 uur trapt de ploeg thuis af tegen Dovo. Dat is een treffen tussen de best presterende ploeg van 2022 in de derde divisie en de slechtst presterende.