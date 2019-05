LIVE Hoek snel na gelijkmaker weer op achterstand

column barry van der hooft Debuut

9:00 Dit is het moment waarover hij heeft gedroomd. Als de trainer hem voor rust vertelt dat hij warm mag gaan lopen, trilt hij even. Zou hij echt zijn debuut in de eredivisie gaan maken? Het antwoord is ja. Bij het begin van de tweede helft stapt Yassine Azzagari het veld op. De assistent-trainer geeft hem nog snel wat aanwijzingen mee, daarna begint het echte werk, in het laatste duel van NAC op het hoogste niveau.