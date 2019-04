LIVE Hoek op voorsprong tegen tiental Odin'59

Het klassieke keepersver­haal van Jens Verstrae­ten

9:00 CLINGE - Het is het klassieke keepersverhaal. Is het 'echte keepertje' ziek, zwak of misselijk, wie moet er dan in de goal? Juist, de langste. En dus gingen alle ogen van zijn pubervriendjes destijds naar Jens Verstraeten, die zijn huidige lengte (1.96 meter) toen al binnen handbereik had. De centrale middenvelder van de C1 vond zijn roeping en hield in zijn eerste wedstrijd tegen de koploper meteen 'de nul'. Zijn plaats onder de lat stond hij nooit meer af.