LIVE | Hoek op puntenjacht bij angstgegner FC Lisse

Bouzambou geeft met twee goals tegen Argentinië zijn visite­kaart­je af

7 september EDE - Ruim vier maanden voor de start van het EK futsal in Amsterdam en Groningen gaf Saïd Bouzambou zijn visitekaartje af. De international uit Vlissingen scoorde twee keer tegen Argentinië, de regerend wereldkampioen. Toch was het niet genoeg om de Zuid-Amerikanen te verslaan. Nadat Argentinië zondag in Rotterdam met 1-3 had gewonnen, werd Oranje nu met 2-4 verslagen.