LIVE: Hoek op bezoek bij nummer 2 Noordwijk

POLL Goes verteert verlies met praatses­sie bij Ajax

21 september GOES - De nederlaag op bezoek bij JVC Cuijk (4-3) was een bittere pil voor de spelers en staf van Goes. Zondag treft de derdedivisionst HBS, dat tot dusver drie keer gelijkspeelde en éénmaal verloor. Trainer Rogier Veenstra wil weer resultaat halen. ,,We moeten een serie zonder punten zien te voorkomen.”