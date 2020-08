LIVE | Hoek krijgt de genadeklap in blessuretijd

Kevin Hollander is tevreden over Goes, maar nu moeten de spelers zichzelf gaan belonen

16 augustus VELDHOVEN - De voetballers van derdedivisionist Goes wachten nog op de eerste zege in de oefencampagne. Ook het vierde duel leverde geen overwinning op. Op bezoek bij UNA, dat uitkomt in de derde divisie zondag, werd er met 1-0 verloren. ,,Een groot gedeelte van de wedstrijd waren we minimaal gelijkwaardig en zelfs beter‘’, concludeerde trainer Kevin Hollander.