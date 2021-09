LIVE | Hoek kan totaal verdubbelen en tegenstander VVOG achterhalen

Trainer Hollander snakt met worstelend Goes naar een overwin­ning

20 september GOES - Na zes duels in de derde divisie wacht Goes nog altijd op de eerste driepunter. De ploeg kwam tot nu toe niet verder dan drie gelijke spelen en ging even vaak onderuit. In aanloop naar het duel in de KNVB beker van vanavond met Dovo hunkert trainer Kevin Hollander naar een zege. ,,Een overwinning is broodnodig voor het gevoel in de groep.”