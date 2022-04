LIVE | Hoek in Sassenheim op zoek naar tweede paaszege

DERDE DIVISIE | met video Dankzij zege op Staphorst blijft Hoek een ploeg om rekening mee te houden

HOEK - In het thuisduel met Staphorst liet Hoek zaterdag zien dat het niet eens heel goed hoeft te spelen om een overwinning te boeken. Als je voetballers hebt die uit het niets iets kunnen creëren, dan kun je een duel ook naar je toe trekken. Hoek deed dat via met name Erwin Franse en Rik Impens, die beiden trefzeker waren en zo de basis legden voor een 3-1-overwinning.

16 april