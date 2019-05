LIVE Hoek heeft maar 21 seconden nodig voor tweede treffer

Goes wil ook op vrijdag­avond spelen

7:38 GOES - Volgens technische man Hugo Barends is de kans groot dat Goes komend seizoen uitkomt in de derde divisie zaterdag. ,,Het is voor 95 procent zeker’’, stelt hij. ,,Alle zondag-derdedivisionisten hebben een brief ontvangen van de KNVB met de vraag of zij willen overstappen naar de zaterdag. Alleen onze club heeft hier positief op gereageerd.’’