LIVE | Hoek en SC Heerenveen zijn begonnen aan hun bekerduel

EERSTE KLASSE C SVOD’22 weet dankzij Verhulst eindelijk weer wat winnen is, Peric redt punt voor Terneuzen­se Boys

Ook SVOD'22 is van de hatelijke nul af in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. De promovendus was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Spartaan 1920. De andere Zeeuwse eersteklasser, Terneuzense Boys, kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen CVV Zwervers.

16 oktober