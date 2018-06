LIVE: Hoek en Kloetinge moeten in de achtervolging

VIDEO Goes komt als morele winnaar uit de strijd

8 juni GOES – Een zege zat er niet in voor Goes, maar de zondag-hoofdklasser kwam wel als morele winnaar uit het duel met derdedivisionist Be Quick 1887. Het eerste treffen van het tweeluik in de nacompetitie om een plek in de derde divisie eindigde na een 0-2-ruststand in 2-2.