LIVE | Hoe vergaat het Goes tegen één van de koplopers?

Goes gaat zondag verder: ‘Eigenlijk is de selectie te klein om fatsoen­lijk op divisieni­veau te spelen’

GOES - De voetballers van Goes hebben een periode van verlies achter de rug. Op sportief en menselijk vlak kreeg de derdedivisionist flinke tikken te verwerken. Na ruim twee maanden zonder voetbal hervat de ploeg zondag de competitie tegen medekoploper FC Lisse. Zet Goes de negatieve reeks voort of komt er een wederopstanding? Een voorbeschouwing in drie hoofdstukken.

4 februari