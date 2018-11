LIVE Groene Ster Vlissingen speelt topper

Half dozijn treffers voor Goes in duel met Zeelandia Middelburg

21:23 MIDDELBURG - Derdedivisionist Goes was vrijdagavond in een oefenwedstrijd te sterk voor Zeelandia Middelburg. De zondag-tweedeklasser, getraind door Salim Ben Sellam, kwam na één minuut wel op voorsprong, maar zag Goes die achterstand voor rust ombuigen in een 1-2-voorsprong. Na een doelpuntrijke tweede helft werd het uiteindelijk 3-6.