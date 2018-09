LIVE: Groene Ster Vlissingen opent tegen landskampioen

BESCHOUWING Groene Ster Vlissingen kan de borst weer natmaken

7:00 VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen grepen afgelopen seizoen in de eredivisie net naast deelname aan de play-offs om het landskampioenschap. De ploeg van coach Samir Yaqoobi werd vijfde, waar de vierde plaats nodig was om het toetje opgediend te krijgen. De selectie van dit seizoen is breder en lijkt sterker, zeker na de terugkeer van Saïd Bouzambou en Khalid El Hattach. Toch lijkt het niet realistisch om te zeggen dat Groene Ster die play-offs nu wel even haalt.