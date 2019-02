LIVE Groene Ster Vlissingen is goed op weg tegen White Stones

Goes heeft wel oren naar het zaterdag­voet­bal

18:55 GOES - Goes vertoeft in haar debuutjaar in de derde divisie in de grote middenmoot. Zowel degradatie als een klassering in de top vijf is nog mogelijk. ,,Op dit moment moeten we het daar helemaal niet over hebben", stelt technische man Hugo Barends in de aanloop naar het duel met koploper TEC.