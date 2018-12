LIVE Groene Ster Vlissingen aast op plaats 5

Veenstra dubt nog over zijn toekomst als trainer

17:14 GOES - Goes-trainer Rogier Veenstra hoopt voor de jaarwisseling bekend te kunnen maken waar hij volgend seizoen aan het roer staat. Alle opties liggen nog open. Blijft de Middelburger bij Goes of vervolgt hij zijn carrière elders? ,,Ik ben nu alles op een rijtje aan het zetten”, vertelt Veenstra in aanloop naar het competitieduel met Hercules.