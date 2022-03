LIVE | Goes wil VVSB op de laatste plaats vastpinnen

Hattrick aan zeges voor klimmend Goes

ASSEN - Na twee seizoenen zonder overwinning in de derde divisie heeft Goes de smaak te pakken. In een tijdsbestek van anderhalve week wint de ploeg van trainer Kevin Hollander drie wedstrijden. Dinsdagavond ging ACV in Assen met 0-2 over de knie. Dankzij de zegereeks hebben de Goesenaren de laatste plek op de ranglijst verlaten en is lijfsbehoud weer een reële gedachte.

8 maart