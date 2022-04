LIVE | Goes wil reeks van 5 nederlagen op rij onderbreken

Doelman Dominique Pijpelink haalt zijn gram met Zaamslag

ZAAMSLAG - In de uitwedstrijd tegen Zeelandia Middelburg kreeg Zaamslag-doelman Dominique Pijpelink er ‘twee om zijn oren’ en verloor zijn ploeg nipt met 2-1. Zaterdag volgde de revanche, want Zaamslag hield in de return koploper Zeelandia Middelburg knap op een 1-1-gelijkspel.

4 april