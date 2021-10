LIVE | Goes wil inlopen op Barendrecht

Trainer van Goes wil voortbordu­ren op gelijkspel tegen VVSB: ‘Hoog druk zetten hoeft niet eng te zijn’

8 oktober GOES - Na een weekend rust gaat Goes zaterdag op jacht naar de eerste overwinning in de derde divisie. De hekkensluiter treft een ploeg in vorm: Barendrecht. De nummer veertien van de ranglijst won de laatste twee competitieduels en versloeg tweededivisionist Scheveningen in de KNVB-beker (3-0).