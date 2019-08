LIVE | Goes verdedigt voorsprong met tien man

Kloetinge gaat huid zo duur mogelijk verkopen in duel met FC Lienden

16 augustus KLOETINGE - Op voorhand lijk het bekerduel tussen Kloetinge en FC Lienden een oneerlijk gevecht. Aan de ene kant van de ring staat een eersteklasser, die nog maar twee weken in training is en pas op 21 september aan de competitie begint. In de andere hoek zien we een derdedivisionist die op revanche aast, al negen oefenwedstrijden speelde en met een boel oud-profs en zelfs twee A-internationals naar Zeeland komt.