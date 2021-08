LIVE | Goes speelt na rode kaart al snel tegen 10 man van Sportlust’46

Goes speelt weer een tegenval­lend oefenduel

3 augustus GOES - De voetballers van derdedivisionist Goes konden dinsdagavond geen vuist maken tegen Baronie, dat een klasse lager actief is. Op voorhand hoopte trainer Kevin Hollander dat zijn ploeg meer kansen zou creëren dan in de eerdere oefenduels tegen Kloetinge en Jong Feyenoord. Dat was niet het geval. Het werd 0-1.