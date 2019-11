LIVE Goes op bezoek bij andere zondagclub

Remon de Vlieger (Goes): ‘Iedereen moet geloven in een ommekeer’

15 november GOES - Daan Eikenhout – op interim-basis eindverantwoordelijke bij Goes – zette Remon de Vlieger (27) vorige week direct in de basis tegen FC Lisse (1-2-nederlaag). Onder Ruud Pennings was de middenvelder vooral bankzitter. ,,Zo zie je maar hoe belangrijk de voorkeur van een trainer is‘’, stelt De Vlieger in aanloop naar het treffen met VVSB.