LIVE Goes nog verder in de problemen na rode kaart Manuhuwa

Van der Staal neemt afscheid van Hoek

28 mei HOEK - Art van der Staal is aan zijn laatste weken bezig als voorzitter van HSV Hoek. De Terneuzenaar heeft besloten te stoppen als preses, zodra de play-offs om promotie naar de tweede divisie voorbij zijn. Hoek begint woensdagavond met een thuiswedstrijd tegen VVSB aan die play-offs. De return is zaterdag in Noordwijkerhout. Mocht Hoek de eerste ronde overleven, dan speelt het finale twee finalewedstrijden tegen OSS’20 of Quick Boys.