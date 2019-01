LIVE Goes moet in slotfase in achtervolging: 3-2 achter

video Jelle Klap verruilt Hoek per direct voor oude liefde Goes

11:35 HOEK – Jelle Klap maakte zaterdag tegen Dovo voor de laatste keer deel uit van de wedstrijdselectie van Hoek. De verdediger, die als invaller de tweede helft speelde, vertrekt per direct bij de derdedivisionist en maakt de overstap naar zijn oude club Goes, dat uitkomt in de derde divisie van het zondagvoetbal. Klap hoopt volgende week zondag, als Goes thuis aantreedt tegen Dongen, al speelgerechtigd te zijn voor de formatie van trainer Rogier Veenstra.