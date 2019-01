LIVE Goes moet in achtervolging tegen Jong Volendam: 0-1

VIDEO Kloetinge klimt na nipte zege naar plek drie

19 januari KLOETINGE - In de eerste competitiewedstrijd van 2019 heeft Kloetinge meteen een plaatsje gepakt op de ranglijst. De ploeg van trainer Marcel Lourens won nipt van Forum Sport (3-2) en is door de nederlaag van BVCB tegen Heinenoord (0-1) de nieuwe nummer drie in de eerste klasse B.