LIVE Goes moet gelijkmaker incasseren

OVERZICHT Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdag­voet­bal

16 maart VLISSINGEN - Op een enkele afgelasting na kwamen deze zaterdag ondanks het slechte weer vrijwel alle Zeeuwse voetbalploegen in actie. Hoek verloor voor de tweede week op rij en in de tweede klasse E en de derde klasse A kreeg de titelstrijd een nieuwe wending. Dat en nog meer in ons overzicht: