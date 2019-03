LIVE Goes maakt jacht op de gelijkmaker tegen Blauw Geel'38

GOES – Goes versus Blauw Geel’38 is zondag het duel tussen de nummers acht en veertien in de derde divisie. Het verschil van zes plaatsen wordt echter slechts gemaakt door drie punten. In november werd Goes in Veghel met 4-0 afgeschminkt. De ploeg wil zondag iets goedmaken. De aftrap is om 14.00 uur.