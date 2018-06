LIVE: Goes leidt bij rust, domper voor Philippine

VLISSINGEN - Gaat het Goes, in navolging van Hoek, lukken via de nacompetitie te promoveren naar de derde divisie? De ploeg van trainer Rogier Veenstra neemt het zondag in het tweede finaleduel op tegen Be Quick 1887 in het Groningse Haren. Het eerste duel eindigde in 2-2, waardoor alles nog mogelijk is.