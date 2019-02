LIVE Goes kan eindelijk weer juichen: 3-1-zege op Dongen

EERSTE KLASSE B/VIDEO Kloetinge wint niet, maar loopt wel in op koploper

1:52 KLOETINGE – Op eigen veld is zaterdag-eersteklasser Kloetinge er niet in geslaagd Brielle te verslaan: 1-1. Toch leverde dat resultaat geen averij op in de strijd om de titel, omdat ook de concurrentie struikelde.