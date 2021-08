LIVE | Goes jaagt na twee remises op eerste driepunter

Door blessures en pijntjes is de spoeling dun bij Goes

27 augustus GOES - Mogelijk zitten er zaterdag tijdens de wedstrijd tegen de amateurs van Ajax slechts drie veldspelers op de bank van Goes. ,,Het baart me zorgen dat veel spelers met pijntjes kampen’’, stelt aanvoerder Ruben Hollemans. ,,Het is anders dan in voorgaande jaren’’, doelt hij op het gevolg van de periode zonder voetbal.