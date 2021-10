LIVE | Goes jaagt in wedstrijd 9 op de eerste zege

Technische man John Vette: ‘Buiten­wacht mag best respectvol­ler spreken over Goes’

15 oktober GOES - Bestuurslid John Vette verwacht dat Goes, de oudste club van de provincie, nog jaren aan de top van het Zeeuwse voetbal staat. Dat vertelt hij in een uitgebreid interview met deze krant. ,,We willen een stabiele derdedivisionist worden.’’