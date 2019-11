LIVE Goes is tegen VVOG op zoek naar eerste thuiszege

DERDE DIVISIE Hoek moet in Ermelo tevreden zijn met een punt

16:40 ERMELO – Na twee dikke nederlagen op rij, met in totaal tien tegentreffers, was de nul zaterdagmiddag heilig voor Hoek. Tegen het sterke DVS’33, toch één van de titelkandidaten in de derde divisie, begon de ploeg met vijf verdedigers en dat pakte goed uit. De ploeg hield de nul, kreeg zelf een aantal prima mogelijkheden, maar doelpunten vielen er niet op het kunstgras in Ermelo: 0-0.