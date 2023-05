LIVE | Goes heeft nog piepklein kansje op periodetitel, Kloetinge en Hoek willen positief afsluiten

De kans dat Goes zich via een periodetitel mag gaan mengen in de nacompetitie om promotie naar de derde divisie is niet groot, maar hij is er wel. De formatie van trainer Dennis de Nooijer heeft het alleen niet in eigen hand. Nieuwenhoorn moet verliezen, ARC het liefst ook en Kloetinge mag niet winnen. Als Goes dan met meer doelpunten verschil wint dan Poortugaal, is de buit binnen.