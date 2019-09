LIVE | Goes gaat voor het volgende succes, Hoek naar Noordwijkerhout

Kwam bij Schalkwijk het stoom uit zijn oren?

8:00 Toen ik vorige week een microfoon dichtbij de mond van Steve Schalkwijk hield, dacht ik even te zien dat er stoom uit zijn oren kwam. De spits van Goes voelde zich na de derby tegen Hoek genaaid door het arbitrale trio en maakte dat met woorden duidelijk. Zijn vader keek van een eindje toe en kwam na het interview even vragen hoe het met hem ging. Ja, hij was al een beetje afgekoeld, vertelde zijn zoon.