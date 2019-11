LIVE Goes en Stedoco nog doelpuntloos

‘Vergeten’ Jesse Bank ruikt nu zijn kansen bij Goes

8:00 GOES - De laatste keer dat Jesse Bank (20) in een officiële wedstrijd basisspeler was bij Goes, dateerde van zondag 17 februari tegen JVC Cuijk (0-1-nederlaag). Mede door de afwezigheid van enkele vaste krachten koos toenmalig trainer Rogier Veenstra voor de linkspoot centraal achterin. Daarna verdween hij uit beeld bij de derdedivisionist.