LIVE Goes boekt vierde zege op rij: 3-1 tegen Hercules

LIVEGOES - Goes heeft de smaak te pakken. Zondag werd ook Hercules aan de zegekar gebonden in de derde divisie. Op eigen veld werd het 3-1. Goes boekte daarmee de vierde zege op rij en blijft in de race voor een plaats in de play-offs voor promotie.

Trainer Rogier Veenstra moest het stellen zonder Remon de Vlieger (weekendje weg), Sherief Tawfik (knieblessure) en Hiep Nguyen (oogblessure). Hij ruimde daarom een plaats in voor Klaas van Hecke, diens eerste basisplaats sinds hij is hersteld van een knieblessure.

Na ruim een kwartier spelen opende Steve Schalkwijk de score. Hij profiteerde van een foute inschatting van de doelman van Hercules bij een vrije trap van Roycel James. Schalkwijk was er als de kippen bij om in zijn vierde opeenvolgende wedstrijd te scoren.

Halverwege was de balans echter in evenwicht op sportpark Het Schenge, omdat Hercules kort voor rust uit het niets op gelijke hoogte kwam. Tijjani Noslin controleerde in de zestien een crossbal, kapte Jelle Klap uit en schoot de bal droog in de korte hoek: 1-1.

Na de pauze ging Goes op jacht naar een nieuwe voorsprong. Opnieuw zorgde Steve Schalkwijk daarvoor. In de 52ste minuut werd hij in het strafschopgebied vrijgespeeld en plaatste de bal in de verre hoek voor de 2-1.

In de 71ste minuut besliste Mart de Kroo de wedstrijd. Hij schoot een strafschop beheerst raak voor de 3-1. De strafschop was gegeven voor een vermeende overtreding op Jop Dekker. Ondanks een aantal kansen over en weer werd er niet meer gescoord.

Goes-Hercules 3-1 (1-1)