LIVE: FC Lisse is in strafschoppenserie te sterk voor Hoek

Langeler zet geblesseerde Van Drongelen op voorlopige lijst

20:23 ZEIST - Rick van Drongelen uit Axel is door bondscoach Art Langeler opgenomen in de 28-koppige voorselectie van Jong Oranje voor de aankomende EK-kwalificatieduels. Op vrijdag 6 oktober nemen de Nederlandse talenten het in Doetinchem op tegen Letland, vier dagen later wacht de ploeg een uitwedstrijd in Kiev tegen Oekraïne.